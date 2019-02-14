В мае в Литве пройдет референдум о сокращении числа парламентариев до 121

12 мая, вместе с президентскими выборами, в Литве состоится и референдум о сокращении числе членов Сейма со 141 до 121, постановил парламент страны.

За проведение такого референдума в четверг проголосовали 58 парламентариев, против было 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдумы принято в порядке особой срочности, это означает, что в четверг проект был и внесен и принят.

Этот референдум инициировали почти 40 членов фракции "крестьян".

В соответствии с их предложением, формулировка на референдуме будет такой: "Сейм состоит из представителей Народа - 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования".

Не поддержавшие идею референдума представители оппозиции обвиняли "аграриев" в том, что они стремятся при помощи этой инициативы повысить явку на втором туре выборов президента, чтобы обеспечить более высокую поддержку своему кандидату - премьеру Саулюсу Сквернялису.

"Как шахматистка, я хочу сказать, что вы придумали очень элегантную комбинацию, как обеспечить, чтобы на второй тур пришли люди, которые разочаровались в Сейме, которые не любят политиков и которые, в частности, отдали бы голоса за вашего кандидата во втором туре президентских выборов", - сказала глава фракции либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис ответил, что предложение референдума "не является расчетом в плане получения выгоды от выборов, а является обязательством перед избирателями сократить число членов сейма".

Сокращение числа парламентариев "аграрии" аргументируют сокращением численности населения, а также стремлением уменьшить бюрократический аппарат, экономить средства.

Оппозиция аргументировала, что, если исходить из международной практики, то число парламентариев в Литве оптимально.

Для проведения референдума по этому вопросу "аграрии" собирают и 300 000 подписей. Это другой путь объявить референдум.

Ранее "аграрии" предлагали поправки о сокращении числа депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в сейме.

Сейчас Конституция предусматривает избрание 141 члена сейма.

Ранее сейм объявил, что 12 и 26 мая, вместе с президентскими выборами состоится и референдум о расширении института двойного гражданства. Однако Конституционный суд еще должен сказать, можно ли проводить референдум с двухнедельным перерывом.