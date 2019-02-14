Во время дебатов экс-мэр Вильнюса Зуокас признал, что Пяркункемис - не то что бы ошибка

Экс-мэрам Вильнюса, которые сейчас снова претендуют на пост главы города, пришлось признать, что при планировании города были допущены ошибки, например, Пяркункемис.



"Вы были мэром Вильнюса 11 из 19 лет, что касается расширения города, (…) Вильнюс и его расширение - продукт вашего управления городом. (…) Если взглянуть на такой район, где мне самому долго пришлось жить, как Пяркункемис, была ситуация, когда выдали разрешение на строительство, настроили много домов за Вильнюсом в каком-то поле, без инфраструктуры, школ нет", – задал экс-мэру Артурасу Зуокасу вопрос преподаватель Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис.

Зуокас сказал, что "Пяркункемис - не то, что бы ошибка", просто там было много неблагоприятных обстоятельств.

"Компания, которая должна была инвестировать в инфраструктуру (даже был договор подписан в 2006-2007 гг.) в кризис обанкротилась, но город там еще до конца не проложил дороги, поскольку идут тяжбы в судах, (...) детский сад должен был появиться и другая инфраструктура – все это решается. Могла ли быть менее плотная застройка? Я думаю – да, но с перспектив рынка – там все квартиры раскуплены, а цены не низкие", – сказал Зуокас.

Нынешний мэр Ремигиюс Шимашюс сказал, что "Перкункемис -последствие абсурдного регулирования"

"Это был единственный район, где не было ни одного участка земли для оборудования сквера", – заметил он.

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