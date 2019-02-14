Последний день работы радаров в Литве - водители сорвались с цепи: сотни получат штрафы

В начале этой недели в Литве отключили 139 стационарных радаров, фиксировавших скорость в конкретный момент времени. По сведениям полиции, 11 февраля, в последний день работы этих радаров, скорость превысили сотни водителей.

Глава Литовской дирекции автомобильных дорог Виталий Андреев сказал, что выключенные радары стояли на дорогах Литвы 10 лет – с 2008 года. Срок действия договора с поставщиком услуги истек, продлевать договор не собирались, во-первых, он стоил дорого, а, во-вторых, появилась более современная техника.

"В 2008 г., когда появились радары, провели исследование и выяснили, что водители притормаживали за 0,5 км до радара, а, проехав 0,5 км за радаром снова жали на газ. Сейчас это расстояние уменьшилось до 100 м", – сказал Андреев.

По его словам, сегодня эти радары имели обратный эффект: люди перед ними притормаживали, но за ними снова набирали скорость, пытаясь компенсировать задержку. По этой причине радары, фиксирующие среднюю скорость на определенном участке, более действенны.

По словам Андреева, до 2020 mгода на литовских дорогах появится 70 новых, современных радаров, фиксирующих скорость в конкретный момент времени, которые будут регистрировать не только превышение скорости, но и другие нарушения - отсутствие страховки, техосмотра, определять, не угнан ли автомобиль. Появятся еще 130 участков, на которых установят радары, фиксирующие среднюю скорость на определенном участке.

Начальник Службы дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис сказал, что информация о том, что радары работают последний день, заставила некоторых водителей забыть об осторожности. По предварительным данным, 11 февраля радары зафиксировали больше 700 превышений скорости.

Это, по словам Артураса Пакенаса, главы школы вождения Amplius LT, вызывает беспокойство.

"Конечно, если радары старые, от них надо отказаться – зачем старье держать. Но меня беспокоит, что между отключением старых и появлением новых радаров появляется временное окно. Сотни нарушителей были в последний день, интересно, не станет ли это "окно" поводом для нарушения ПДД", – сказал специалист.

Он согласен, что водителей надо воспитывать и менять их привычки, но прибавил, что сам ездит с учениками каждый день и видит, что 70-80% водителей их обгоняют, превышая скорость.

"Мы еще не настолько сознательны, чтобы отказываться от контроля со стороны полиции. Ни одно государство в мире еще не достигло такой степени сознательности", – заметил собеседник DELFI.

Однако Андреев не считает, что отключение 139 радаров станет возможностью для нарушений ПДД. Кроме того, Даже если начнут устанавливать новые радары, они необязательно появятся там, где были до сих пор. Сейчас, по его словам, все надежды на радары, фиксирующие среднюю скорость, они должны "воспитать" водителей.

"Кроме того, если где-то не работает радар, не значит, что там не стоит полицейский с мобильным радаром. ПДД с 11 февраля не перестали действовать", – прибавил Грашис.