13 февраля, в 8 ч., в Алитусе, на ул. Улону у здания было обнаружено тело мужчины лет 50. На лбу царапины. Личность не установлена.
Причины и обстоятельства смерти уточняются.
|12:00
|Gyvai / Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos rinkimai. Savivaldybės tarybos narių rinkimai. I dalis
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Департамент полиции информировал, что в Алитусе обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена.
13 февраля, в 8 ч., в Алитусе, на ул. Улону у здания было обнаружено тело мужчины лет 50. На лбу царапины. Личность не установлена.
Причины и обстоятельства смерти уточняются.