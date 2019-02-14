В Алитусе обнаружено тело мужчины

ru.DELFI.lt

Департамент полиции информировал, что в Алитусе обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена.

13 февраля, в 8 ч., в Алитусе, на ул. Улону у здания было обнаружено тело мужчины лет 50. На лбу царапины. Личность не установлена. Причины и обстоятельства смерти уточняются.

Įvertink šį straipnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį. 1

2

3

4

5 ( 0 žmonių įvertino) 0

Рекомендуем: