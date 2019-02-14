В новейшей статистике зарплат в Литве – красивый, но ненастоящий скачок

С 2019 года минимальная зарплата в Литве увеличилась на 30 евро до 430 евро, однако благодаря налоговой реформе "на бумаге" эта сумма увеличилась до 555 евро. Поэтому на официальном портале статистики в Европе Литва значительно продвинулась вперед и опередила даже Эстонию. Представители работников убеждены, что в результате этих перемен в будущем будет сложнее вести переговоры о повышении минимальной зарплаты.

Согласно данным "Евростата", в январе 2019 года, самая низкая минимальная зарплата "на бумаге" в ЕС была в Болгарии – 286 евро, а самая высокая – в Люксембурге (2071 Eur).

Литва сейчас – на 10-м месте с конца, а во второй половине 2018 года была второй с конца (минимум был 400 евро), ниже была только в Болгарии. Произошло неизбежное, после того как зарплата "на бумаге" увеличилась в 1,289 раз, Литва в статистике смотрится гораздо лучше. Однако "на руки" минимум у нас около 396 евро, если человек дополнительно не откладывает на пенсию. Для сравнения, в Эстонии "на бумаге" минимум 540 евро, а "на руки" – около 516 евро. Экономисты замечают, что это подтверждает одно - нельзя сравнивать зарплаты "на бумаге" в разных странах.

"Евростат" установил, что в ЕС самая большая минимальная зарплата в 7 раз больше самой маленькой. Разница в минимальной зарплате смягчается, если оценить уровень цен в разных странах, т.е. покупательную способность. По этому показателю минимум в Люксембурге на самом деле в 3 раза больше минимума в Болгарии.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала DELFI, что в первую очередь сами люди должны понять, что их зарплата не увеличилась на 30% и "на руки" они все еще получают меньше 400 евро. По ее словам, такая большая зарплата "на бумаге" в будущем осложнит переговоры о повышения минимума в Литве.

"Сумма кажется очень привлекательной, особенно в контексте Европы, поскольку скорее всего начнем хвастаться, что у нас зарплаты большие, быстро растут, но внутри страны все понимают, что это не так. Я думаю, людям надо привыкнуть к новой системе. В течение полугода люди поймут, что 555 евро не означает, что зарплаты увеличились на 30%, что только красивая цифра на бумаге. Поэтому в следующий раз, когда начнем переговоры, будем говорить о зарплате "на руки".

Мы должны учитывать инфляцию, что происходит с ценами. Кто говорит, что на минимум можно прожить и еще сэкономить, тому я предлагаю попробовать это сделать. Тогда все недочеты станут ясны, мы летом говорили, что минимум сильно отстает от средней зарплаты – средняя зарплата растет быстрее минимума, значит растет социальное разобщение. Люди с минимальным достатком продвигаются вперед медленнее, чем те, что зарабатывают самые большие зарплаты. Человек, получающий минимум, может себе позволить лишь самое необходимое – еду, коммунальную плату, но на культуру, развлечения самосовершенствование у него нет средств", – сказала Ругинене.

Экономисты также убеждены, что сравнивать зарплаты "на бумаге" нецелесообразно, поскольку в каждой стране – разная налоговая политика. Однако мнения о том, как это подействует на Литву, разделились.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что статистика "Евростата" очень важна и может оказать влияние как на работников, так и на работодателей.

"Для работодателей это несколько отрицательный сигнал и интерпретации могут быть разными, поскольку может создаваться впечатление, что расходы на труд в Литве самые большие в Балтии – но это не так. Если работники, например, из Украине смотрят и думают к нам приехать, то статистика показывает более высокую зарплату, мы смотримся привлекательнее. (…) Из опыта могу сказать, что часто такой статистикой пользуются, чересчур не задумываясь. Особенно на первых этапах, когда нет желания вникать в детали. Часто ее используют, когда решают, инвестировать или нет. Тут на первом этапе Литва не кажется такой привлекательной, нужна дополнительная работа, чтобы объяснить реальную ситуацию", – сказал DELFI Маурицас.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис напротив считает, что на инвесторах это никак не скажется.

"Компании внимательно анализируют налоговую систему, расходы на труд, они не смотрят на таблички. В прошлом на Трехстороннем совете неоднократно использовался этот аргумент, что минимум "на бумаге" в Литве маленький. Сейчас у профсоюзов нет этого аргумента, "на бумаге" минимум стал больше, чем у соседних стран. Но и прежде и сейчас надо смотреть на доходы "на руки". Соотношение минимума со средними доходами может дать важную информацию", – считает Мачюлис.