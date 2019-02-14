Из-за потепления в Литве ожидаются туманы

В четверг днем в западной части Литвы будет облачно, oа на востоке возможны прояснения. Особых осадков не ожидается, однако местами возможен туман. Слабый ветер будет дуть с запада, северо-запада. Температура днем 1–6 градусов тепла.

В пятницу несильный западный ветер принесет больше тепла.

Ночью будет пасмурно, во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и морось. В большинстве районов прогнозируют туман, гололед. Температура на большей части территории около 0, на востоке до 3 градусов мороза, а у моря будет 2–4 градуса тепла.

Днем будет пасмурно, сыро и туманно. Во многих районах пройдет дождь, ожидается морось. Плотные облака не дадут воздуху прогреться, поэтому температура будет колебаться в пределах 2–7 градусов тепла.

В субботу без особых осадков. Ночью и утром ожидается туман, а на востоке прогнозируют гололед. Ветер западный. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем, если солнце пробьется сквозь облака, будет 4–9 градусов тепла.