В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления

В Вильнюсе, в Науяместисе, была повреждена теплотрасса, поэтому 13 февраля 25 домов остались без отопления, сообщает компания Vilniaus šilumos tinklai.

Отопление отключено в некоторых домах на улицах Смоленско, Биржялё 23-осёс, Статибининку и Наугардуко. Сообщается, что теплотрассу повредили во время работ рабочие компании Unipresta, работающие на улице Смоленско.

"Одна компания, которая проводит какие-то строительные работы, повредила теплотрассу – пробила трубу. Поэтому диспетчерская зафиксировала большие потери тепла и воды. Мы выяснили, где это произошло", – сказала BNS пресс-секретарь компании Эдита Сирутене.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Смоленско и Статибининку. Журналист BNS сообщает, что вода затопила почти всю улицу Статибининку.

По словам Сирутене, работники Vilniaus šilumos tinklai пытаются докопаться до поврежденной трубы и оценить масштаб. Представитель компании заметила, что компании Unipresta придется возместить нанесенный ущерб.

"В таких случаях, когда виновником аварии становится третье юридическое лицо, у него требуют возместить ущерб, но сначала мы должны установить повреждение, устранить его, оценить ущерб, тогда будет известен его размер", – сказала Сирутене.

Она сказала, что пока не известно, сколько времени потребуется на ликвидацию аварии. Журналист BNS сообщает, что в домах висят объявления о том, что отопления не будет до полуночи.