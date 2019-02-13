Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом"

В связи с предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза (ЕС) усиливается деятельность посольства Литвы в Соединенном Королевстве (СК): создаются новые должности консульских работников, продлеваются часы приема.

Это меры в среду были представлены на заседании правительства, сообщил МИД.

"Укрепляя мощности посольства в Лондоне, мы стремимся создать благоприятные условия для проживающих в СК литовских граждан, которым личные документы необходимы для закрепления правового статуса после Brexit", - сказал для пресс-релиза вице-министр Альбинас Зананавичюс.

По его словам, стремительно растет число литовцев, обращающихся в посольство в Лондоне по поводу обмена личных документов. По этим причинам предлагаются поправки к Закону об идентификационной карте личности и паспорте, которые предусмотрят возможность привлечения услуг внешних структур по приему документов у граждан Литвы для обмена этих документов.