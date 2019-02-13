Язык вражды – опасность для каждого

Каждый день в Литве фиксируется более 3000 враждебных, агрессивных высказываний, подавляющее большинство которых – в социальных сетях. Это число уменьшается, но не на столько, чтобы можно было констатировать быстрый рост общественного сознания и сознательности.

Значительное влияние на уменьшение высказываний на языке вражды (язык ненависти, "хейтспич") оказало Соглашение Европейской Комиссии, заключенное с крупными компаниями социальных сетей в 2016 году. Однако, все это является лишь результатом запретов. Для достижения более значимых результатов необходимо ввести предварительные меры и уделить внимание образованию. По словам представителей Службы инспектора по журналистской этике, в Литве это проблеме уделяется все еще недостаточно внимания. Большинство жителей нашей страны даже не понимают, что представляет собой язык вражды и какие несет угрозы.

Язык вражды распространяется на широкий спектр областей

По утверждению Алены Гайдарaвоич, главы отдела Мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике ("СИЖЭ"), ситуацию по враждебной риторике в Литве нельзя назвать удовлетворительной. По словам юриста, ситуация в новостных порталах медленно, но улучшается, поскольку некоторые из них уже подключились у проектам "интернет-гигиены", однако в соцсетях, особенно в Facebook, выражений негативного характера все еще много.

По словам представителя "СИЖЭ", определить язык вражды нелегко. "Проблема заключается в том, что нет юридического определения для этого явления. Например, разжигание розни/вражды очень четко определено, поскольку это часть Уголовного кодекса и влечет за собой уголовную ответственность. Однако, что касается языка вражды (англ. hate speech), ситуация более сложная, потому что это действительно очень широкая область, отличающееся обилием языковых средств и различных нюансов", - подчеркивает А. Гайдарович.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью при Совете Европы определяет язык вражды как любое явление, которое может выступать как форма проявления стигматизации, дискриминации, стереотипизации и прочих коммуникативных действий, направленных против любого меньшинства, социальной группы или отдельных лиц, не принадлежащих определенной субкультуре.

По словам А. Гайдарович, можно привести множество примеров по данному явлению. "Например, дискриминировать любое меньшинство или социальную группу, призывать к дискриминации, стереотипизации, унижению, враждебности, или самому оскорблять или поощрять других делать то же самое. Все эти глаголы, несущие отрицательное значение, относятся к языку вражды. К тому же, имеется в виду не только национальные или сексуальные меньшинства, а также и пол (враждебно высказываться можно и о женщинах, и о мужчинах), а также недееспособность, возраст, религия или расовое происхождение», - говорит юрист.

Какая ситуация с языком вражды в Литве?

В 2016 г. Европейская комиссия и крупнейшие социальные сети, такие как Facebook, Youtube и другие, подписали кодекс поведения для борьбы с враждебными высказываниями в соцсетях. Именно по этой причине социальные сети стали уделять больше внимания и мер для устранения языка вражды. Каждое государство Европейского Союза взяло на себя обязательство назначить представителя в своей стране для контроля и консультаций по вопросам соглашения. В Литве этим представителем стал "СИЖЭ".

"В 2016 г. мы внедрили систему мониторинга, с помощью которой фиксируются враждебныe высказывания в социальных сетях. Сначала мы получали более 6500 сообщений каждый день. Система мониторинга фиксирует публичные комментарии людей, использующих ключевые слова, которые относятся к риторике ненависти. Таких ключевых слов более 70. Ключевые слова в основном являются всем известными жаргонными репликами о сексуальной ориентации, национальных меньшинствах или представителей других религий. Также фиксируются и другие выражения, используемые реже, но с ясным отрицательным значением. Когда социальные сети начали внедрять политику идентификации и устранения языка вражды, результаты нашего мониторинга сократились вдвое. Однако в настоящее время ежедневно регистрируется более 3000 сообщений", - говорит об уровне риторики ненависти в социальных сетях юрист.

Это ставит всех под угрозу

Враждебные высказывания ставят под угрозу всех нас, а не только социальные группы, на которые они направлены. Враждебные высказывания – это сообщение для всего сообщества об угрозах каждому из нас или нашим близким. Иногда, к сожалению, это кажется настолько обычным делом, что лишь немногие задумываются о том, что могут способствовать распространению этого явления.

Представитель "СИЖЭ" как пример приводит нетерпимость к людям с ограниченными возможностями. "Например, отношение водителей к человеку, передвигающемуся на обочине дороги в инвалидной коляске. Сигналят, высказываются, не думая о том, что этот человек передвигается таким образом из-за слишком высоких тротуарных бордюров. Такое поведение общества может привести к изоляции и отказу от публичности. И это может случиться с любым представителем общества, если ограниченные возможности, национальность, цвет кожи, религия или даже пол становится для нас помехой. Вот какие настоящие опасности может вызвать язык вражды", - предупреждает А. Гайдарович.

Можно привести еще один пример, когда люди публично заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и испытывают много трудностей. Одним из примеров такой социальной изоляции стал случай с известным актером, который рассказал о своей сексуальной ориентации и пережил изоляцию и отчуждение, проявившиеся в профессиональной деятельности (сократилось количество заказов на проведение мероприятий и праздников).

Такие примеры, по словам юриста, четко иллюстрируют значительное влияние риторики ненависти на людей.

Как ограничить язык вражды?

Представители "СИЖЭ" убеждены, что без максимального распространения информации и внедрения превентивных программ ситуация с языком вражды в Литве может не изменятся в течение длительного времени. По мнению А. Гайдарович, что по сведению "СИЖЭ", уровень риторики ненависти в новостных порталах или в социальных сетях понижается, однако, очень вяло.

"Наше общество все еще нуждается в большом количестве информации на эту тему. Например, полиция Великобритании ежегодно получает более 20 000 сообщений о враждебных выражениях. В Литве количество таких сообщений в 2017 году равнялось нулю. Почему наше общество так снисходительно к такой агрессивной манере выражения? Потому что у нас практически отсутствует образовательные программы на эту тему. В других странах такие программы реализуются еще в детских садах, которые учат детей не подвергать дискриминации и не выделять людей по признаку расы, пола, на религиозной почве и по прочим признакам", - заявляет юрист.

"СИЖЭ" не только следит за ситуацией, но и организует курсы на эту тему. В настоящее время в служба занимается обучением социальных педагогов и социальных работников. Всего их будет 10.

Статья была подготовлена для Службы Инспектора по журналистской этике совместно с партнерами Министерства внутренних дел Литовской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики при разработке проекта "Усиление ответа на разжигание вражды и ненависти в Литве", финансируемого Европейским союзом на основе программы прав, равенства и гражданства на 2014–2020 годы.

"ИНФОБОКС"

Что такое язык вражды?

Язык вражды обозначает средства самовыражения в устной и письменной форме, а также в форме жестов и прочих способов вербальной и невербальной коммуникации, с помощью которых люди или социальные группы подвергаются дискриминации на основе таких признаков, как раса, религия, этническое и национальное происхождение, сексуальная ориентация или гендерная идентичность.

Что такое разжигание розни/вражды?

Разжигание розни (или возбуждение ненависти) – это публичное распространение (в устной и письменной форме) информации (идей, мнения, известных ложных фактов), с помощью которой проявляется глумление, презрение, вражда, ненависть, осуществляется подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с социальной группой или представителю таковой группы по поводу возраста, пола, сексуальной ориентации, физической ограниченности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, мнения или убеждений.

Свобода слова и язык вражды

Согласно Конституции Литовской Республики, человек имеет право на свои убеждения и свободу их выражения. Однако Конституция предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – подстрекательством к национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилию и дискриминации, клеветой и дезинформацией.