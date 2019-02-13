Глава комиссии: нет информации о том, что Revolut угрожает национальной безопасности

Глава специальной правительственной комиссии заявил, что комиссия пока не намерена проверять надежность компании Revolut, потому что не располагает никакой новой информацией об исходящей от Revolut угрозе для национальной безопасности страны.

"Нет планов рассмотреть конкретно то, что комиссия уже дважды рассматривала", - сказал в среду после закрытого заседания КБФ в Сейме председатель Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов Альминас Мачюлис.

По его словам, у комиссии пока нет новой информации о том, что деятельность Revolut может представлять угрозу для нацбезопасности.

Делегированный "аграриями" глава КБФ С. Якелюнас сказал, что рассмотрит возможность в этой связи обратиться в Сейме и намерен проконсультироваться об этом с Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"(...) Чтобы объединить мнения и потом, возможно, иметь обращение в Сейм от имени двух комитетов, чтобы Сейм рассмотрел. Возможно, мы предложим принять постановление, чтобы еще раз были взвешены риски, обстоятельства и то, что произошло, когда Центробанк уже выдал лицензию, потому что коммуникация Revolut предположительно непрозрачная, имеет место нежелание отвечать на вопросы, есть связи с криптоимуществом", – сказал С. Якелюнас журналистам.

По его словам, комиссии следует дать оценку дискуссиям по Revolut, которые идут не только в Литве, но и за рубежом - например, в Великобритании, как он сказал, скепсиса по поводу Revolut "не меньше, чем у некоторых здесь, в Литве".

Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.

КБФ Сейма в среду впервые рассматривал планы, методы деятельности будущего специализированного банка Revolut в Литве, а также вероятные риски для финансовой системы и пользователей.

Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка.