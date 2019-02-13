К тому же широко распространено мнение, что теперь, после достигнутого в Брюсселе компромисса о регулировании трубопровода, его сооружение уж точно не остановить и он, как и намечено, заработает в полную силу к концу 2019 года.
Пять заблуждений и мифов о "Северном потоке-2"(160)
В Европе противники "Северного потока-2" утверждают, что он значительно увеличит энергетическую зависимость ЕС от России. В российских соцсетях, в свою очередь, очень популярен тезис, что без этого трубопровода "Германия замерзнет".
Šaltinis: Deutsche Welle
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