Пять заблуждений и мифов о "Северном потоке-2"

Deutsche Welle

Nord Stream 2 Foto: Sputnik / Scanpix

В Европе противники "Северного потока-2" утверждают, что он значительно увеличит энергетическую зависимость ЕС от России. В российских соцсетях, в свою очередь, очень популярен тезис, что без этого трубопровода "Германия замерзнет".

К тому же широко распространено мнение, что теперь, после достигнутого в Брюсселе компромисса о регулировании трубопровода, его сооружение уж точно не остановить и он, как и намечено, заработает в полную силу к концу 2019 года.

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