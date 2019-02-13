Водитель "набитого" кокаином и марихуаной BMW при задержании стал падать в обморок

11 февраля в Юрагяй (Каунасский район) таможенный патруль остановил для проверки автомобиль BMW X6. Автомобилем управлял гражданин России, навещавший родственников в Польше, однако таможенников удивила его легкая одежда. Во время проверки автомобиля при помощи рентгена, в тайниках, оборудованных в днище, обнаружили 3,7 кг кокаина и 25 кг марихуаны. Стоимость наркотиков на черном рынке – больше 0,5 млн. евро.

Усиленный контроль на дороге Каунас-Мариямполе провели 11 февраля. В городке Юрагяй остановили ехавший в сторону Каунаса BMW X6. Водитель - гражданин России - Р.Т. очень разволновался, сказал, что едет после поездки в Польшу к родственникам. Он спросил, нет ли у таможенников аптечки (несмотря на то, что аптечка была у него в машине), поскольку он себя плохо чувствует, у него проблемы с сердцем.

Между тем автомобиль заинтересовал служебную собаку, она стала обнюхивать днище BMW X6. Таможенники обратили внимание на легкую одежду гражданина России – он был в майке с коротким рукавом, без носков и т.д. Кроме того, в багажнике было много товаров с этикетками, на которых цены были в евро.

Было решен проверить BMW при помощи рентгена в Кибартай. Там поведение Р.Т. стало еще более странным,он стал терять сознание.

Но это не помешало провести проверку. Выяснилось, что в днище машины есть тайник, в котором спрятали наркотики: 12 пакетов с кокаином (3,7 кг) и 109 пакетов с марихуаной (25 кг).

Общая стоимость наркотиков на черном рынке – 620 000 евро. Таможенники задержали и BMW X6 2018 г.в. (его цена - около 100 000 евро).

На двое суток под арест взяли и гражданина России. Начато расследование по факту контрабанды наркотиков. Подозреваемому грозит лишение свободы на сток от 10 до 15 лет. Расследование ведет каунасская прокуратура.

13 февраля Каунасский участковый суд будет решать вопрос назначения Р.Т. меры пресечения.