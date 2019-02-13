Из-за забастовки в Бельгии отозваны два рейса в Литве

В связи с объявленной в среду забастовкой авиадиспетчеров Бельгия отзывает часть рейсов, в том числе отозваны два рейса между Вильнюсом и Брюсселем, сообщил BNS оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

Отозван запланированный на вторую половину дня рейс Брюссель-Вильнюс и вечерний рейс Вильнюс-Брюссель.

В целом в Бельгии не будут приниматься рейсы, следующие на высоте ниже 8 тыс. метров – в пространстве, контролируемом бельгийским агентством управления полетами Skeyes.

Skeyes не могла указать, сколько рейсов и самолетов затронет забастовка. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отозвала 222 рейса.