В Вильнюсе начинается строительство новой школы

В Вильнюсе, в Пашилайчай, 13 февраля заложат символическую капсулу на месте, где будет построена новая школа.

Уже в конце этого года около вильнюсской гимназии Габиёс появится новая пристройка площадью 12 000 кв. м - еще одна отдельная школа на 1000 мест. По данным мэрии, это историческое событие - за последние 30 лет это будет вторая новая школа в Вильнюсе.

На церемонии будет присутствовать мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, вице-мэр Эдита Тамошюнайте, директор подрядчика - ЗАО Conresta - Лукас Лаукайтис.

В четырехэтажном здании гимназии будут кабинеты природоведения, информатики, технологий, лаборатории, спортзалы для баскетбола и футбола, малый спортзал, актовый зал со сценой, библиотека, студия изо, хореографический зал, фотолаборатория, школьный музей.