Из-за отобранных детей – иск: требуют возместить моральный ущерб на сумму 120 000 евро

Жители Кретинги подали в суд и хотят привлечь к ответственности государство за то, что у них забрали детей. Они требуют возместить моральный ущерб.

12 февраля Клайпедская палата Административного регионального суда отложило рассмотрение этого дела до 2 апреля, об этом BNS сообщила представитель суда Мария Варанавичюте.

"Поступила просьба истцов уточнить жалобу, в качестве ответчика хотят привлечь государство", – сказала Варанавичюте.

На первом заседании суд предлагал сторонам заключить мировое соглашение, но помирить стороны не удалось. Мировое соглашение можно заключить на любом этапе тяжбы.

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На закрытых заседаниях суд рассматривает иск в связи с возмещением морального ущерба на сумму 120 000 евро.

Четыре истца – A.K, Д.K., A.K., И.K. – требовали, чтобы ущерб возместила мэрия Кретингского района, третьим заинтересованным лицом просили привлечь Службу по правам детей и усыновлению при Соцмине Литвы.

Родители считают, что им нанесли моральный ущерб из-за незаконных действий – у них забрали детей.

Решением администрации мэрии Кретингского района детей в 2017 году забрали из семьи из-за возможного насилия и временно поместили их в Кретингский центр социальных услуг.

По приказу директора администрации мэрии Кретингского района 4 июня 2018 года было решено снять с детей временную опеку.

Родители уверяют, что у них безо всякого основания на 7 месяцев забрали малолетних детей. И родители, и дети пережили большую травму, последствия которой ощущают до сих пор.

После резонансного случая в Каунасе, когда из семьи забрали двоих малолетних детей, в Литве стали говорить о том, что детей из семей зачастую забирают безо всякого на то основания. После этого в Литве стали править законы.

В соответствии с новой редакцией закона, специалисты по правам детей смогут забрать из семьи ребенка, если выяснят, что ему грозит реальная физическая или психологическая опасность.