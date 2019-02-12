Климатолог: весна в этом году придет как обычно

Скоро начнется вторая половина февраля, однако климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что настоящей весны придется подождать, зимней погода будет и в марте.

"Февраль - зимний месяц, несмотря на то, что у нас сейчас оттепель, в ближайшие дни будет выше нуля, – сказал Валюкас. – Но февраль все же - зимний месяц, несмотря на оттепель и тающий снег".

Он отметил, что климатологическая весна приходит тогда, когда средняя температура бывает выше нуля. Этого еще придется подождать.

"Климатологическая весна редко наступает в феврале. В среднем это бывает в середине марта: на взморье - раньше, на востоке Литвы – позже", – заметил климатолог. "Несмотря на то, что было в ближайшие дни будет около 0, многолетние тенденции должны сохранится, – сказал Валюкас. – А если смотреть вперед, то в конце февраля-начале марта колебания температуры неизбежны. Весна, наверное, придет как обычно".

По словам Валюкаса, несмотря на то, что климатологическая весна, вероятно, придет в середине марта, пока мы ее ощутим, март может и закончиться.

В прошлом году весна подарила летнее тепло. Какой будет весна в этом году? Климатолог сказал, что делать прогнозы пока рано. "Март прогнозируют близким многолетней норме. Но это общие тенденции, которые не охватывают отдельные колебания", – сказал Валюкас.

В ближайшие же недели ожидаются колебания, температура может опускаться ниже нуля.

"Могут быть отдельные дни, но, что касается общей тенденции, средняя температура ближайших недель еще будет ниже 0, – заметил климатолог. – Это будет небольшой минус, и чаще он будет в ночное время. Днем температура должна быть выше нуля".

"Март на календаре - это весна, но с климатологической точки зрения это еще зима", – сказал Валюкас.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ближайшие дни днем будет выше нуля. В Вильнюсе прогнозируют 2-3 градуса тепла, немного теплее будет в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй. Ночью в Вильнюсе и Каунасе будет ниже нуля, в Клайпеде даже в ночные часы температура будет выше 0 – 1-3 градуса тепла.