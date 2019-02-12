Глава МИД: Китай уважает законы Литвы, было бы безответственно клеить этикетки

Китай уважает законы Литвы, поэтому клеить этикетки на одну из крупнейших экономик мира было бы безответственно, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



"Китайцы прекрасно знают, что у нас есть законы, которые защищают нашу стратегическую инфраструктуру, и что мы относимся более щепетильно, если инвестируют в стратегические объекты. Когда знаешь правила и их уважаешь, больших проблем нет. Поэтому я бы здесь не вешал какие-то этикетки, поступать так было бы безответственно", – сказал во вторник министр в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

На минувшей неделе литовская разведка предупредила, что в стране все активней действуют китайские службы разведки и безопасности. Китай заявил, что шокирован подобными обвинениями и назвал их абсурдными.

В ответ на вопрос о том, не сложно ли будет установить отношения в таком контексте, Л. Линкявичюс сказал, что не понимает пользы подобных публичных дискуссий.

"Я не вижу пользы от этой публичной дискуссии. Авторы этих документов пусть и пояснят, какие у них мотивы и почему именно такие утверждения распространяются, пусть авторы об этом говорят. (...) Наш подход действительно гибкий, прагматичный, я бы акцентировал, что мы смотрим и с ценностной точки зрения. Прежде всего, мы блюдем собственные национальные интересы", – сказал он.

Между тем, говоря о названной разведкой угрозе России, Л. Линквичюс отметил, что эта угроза остается очевидной.

"Здесь не нужно быть большим экспертом и каким-то аналитиком, чтобы усмотреть эту угрозу. (...) Страна действительно мешает множеству процессов своим участием, обостряет определенные конфликты. Поэтому было наивно считать, что Литва могла бы быть исключением, находясь по соседству", – сказал он.

При этом, по мнению Л. Линкявичюса, в Литве удалось добиться достаточно высокого уровня информирования об этой угрозе, который обеспечивает иммунитет к возможным действиям России.