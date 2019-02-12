Сквернялис оценил свои отношения с Грибаускайте: конструктивные

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что ищет кандидата на пост министра охраны окружающей среды. Однако, подчеркнул премьер, он не меняет свое мнение и нового кандидата на этот пост президенту Дале Грибаускайте представлять не будет.

"Мнение я не изменил, я сказал, что сложно, если будут руководствоваться такими критериями, то вероятность утверждения кандидатуры министра охраны окружающей среды равна нулю. Но мы делаем две вещи параллельно - ищем (кандидата - ELTA) и, с другой стороны, оцениваем появившуюся возможность уменьшения бюрократического аппарата", - сказал премьер.

Сквернялис прибавил, что на пост министра охраны окружающей среды ищут необязательно женщину. По словам премьера, встреча спикера Виктораса Пранцкетиса с президентом Грибаускайте, которая состоялась в понедельник, никакой пользы не принесет.

"Никакой пользы не принесла. Но может спикер видел пользу. Я рад, что у них конструктивные рабочие и хорошие личные отношения", - сказал Сквернялис.

На вопрос, как он оценивает свои отношения с президентом, Сквернялис ответил: "Я думаю, что отношения конструктивные и, может упомянул бы другое, некрасивое слово, но такие нормальные, официальные личные отношения".

Он с улыбкой сказал, что рад, что между Пранцкетисом и Грибаускайте установились теплые отношения.

"Я рад, что они красивые, теплые личные отношения. Искренне рад", - сказал Сквернялис.

Наконец премьер отметил, что не нуждается в посредничестве спикера в вопросе его отношений с президентом.

"Посредничество возможно тогда, когда есть желание сторон. На данный момент ни у меня, ни у президента их не было", - обобщил премьер.

Напомним, что на прошлой неделе президент отклонила кандидатуру Ирмы Гуджюнайте на пост министра охраны окружающей среды.

Премьер резко на это отреагировал на такое решение президента. Он заявил, что так президент показала свое отношение к правительству и желание дестабилизировать работу правительства.