Глава МИД: Литва может быть воротами газа США в Европу

Литва могла бы стать воротами американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, Литва уже импортировала два груза газа из США, поэтому Клайпедский порт может послужить тому, чтобы США стали серьезным игроком на европейском газовом рынке.

"Мы можем быть в определенном смысле воротами, не только в своем регионе, но и во всей Европе, которые откроют новые дали и возможности для США быть серьезным игроком в Европе, на газовом рынке, что чрезвычайно важно в повышении диверсификации, повышении безопасности", – сказал во вторник министр в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

"Экспорт сланцевого (СПГ – BNS) газа в Европу еще не устоялся, поскольку технологически еще нужно решить вопросы американских экспортных терминалов, но мы уже приняли пару таких грузов в Клайпедском порту, это модель, пример", – сказал глава внешнеполитического ведомства, посетивший с визитом США, где он обсудил и диверсификацию источников энергии в регионе в свете поощрения импорта СПГ из США.

По словам Л. Линкявичюса, в этом партнерстве заметна роль не только трех Балтийских стран, но и Литвы.

В 2017 году литовская компания торговли газом Lietuvos duju tiekimas импортировала два груза СПГ из США, и по объему импорта американского СПГ заняла третье место в Европе после Испании и Португалии. Тогда она закупила газ у американской компании Cheniere Marketing International и испанской Gas Natural Fenosa – оба груза были доставлены с терминала СПГ в США Sabine Pass.

Оператор литовского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta и Lietuvos duju tiekimas в апреле прошлого года подписали договор о сотрудничестве с американским поставщиком СПГ Freeport LNG. Последняя планировала открыть экспортную линию СПГ в конце 2018 года, еще две – в 2019 году.