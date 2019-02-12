Новшество в Maxima: берешь продукты и идешь – касса не нужна

В магазине сети Maxima на ул. Миндауго в Вильнюсе с 16 ч. 12 февраля запустят систему самостоятельного сканирования товаров.

При помощи сканера для считывания штрихкода покупатели сами могут сосканировать цены, а в кассе сразу же расплатиться, им не придется выкладывать товары из корзины на конвейер. Этим прибором смогут пользоваться владельцы дисконтных карт Ačiū - они позволяют идентифицировать покупателей.

"Таким образом сокращается время, которое покупатели проводят в магазине, уменьшаются очереди. Мы посмотрели, как это действует в других странах, мы увидели, что эта система удобна и оправдывает себя. Например, опыт магазинов Скандинавских стран показал, что 50% товаров там покупают таким способом. Мы рассматривали несколько альтернатив и выбрали скандинавскую технологию Datema", - сказано в комментарии Maximа.

В Maximа на ул. Миндауго внедрили 100 шт таких систем. Позже эту систему введут и в другие магазины.

"В этом году больше внимания мы уделяем обновлению имеющихся магазинов", - сказано в комментарии.