Начало недели будет неприятной: прогнозируют дождливую погоду

В начале недели столбик термометра все реже будет опускаться ниже 0 градусов, однако радоваться этому не стоит - погода будет по-осеннему малоприятной.

В ночь на понедельник будет пасмурно. По всей стране прогнозируют осадки, в основном в виде дождя. Снова усилится ветер, его скорость составит 9–14 м/с. Ночью будет выше 0, в Шяуляй, Тельшяй, Утене будет 1, в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Алитусе и Мариямполе 2 градуса тепла. На юго-западе и на взморье будет около 3 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер понемногу успокоится, но останется достаточно сильным. Днем будет еще теплее - 1–6 градусов тепла. Теплее всего будет на юге, холоднее – на востоке страны.

Со вторника похолодает. Ночью во многих районах, днем местами будет ниже 0. По-прежнему прогнозируют осадки.