Исследование цен на продукты: корзина товаров первой необходимости снова подорожала

После того как в течение некоторого времени цены на продукты оставались стабильными, а в зимние праздники они даже снизились, новое исследование Pricer.lt показало, что снова появилась тенденция роста цен.

По данным Pricer.lt, в январе средняя цена корзины товаров первой необходимости составляла 38,36 евро. Дороже за последние два года корзина стоила лишь в июле 2018 года - 38,62 евро.

По сравнению с декабрем 2018 года, в январе этого года она подорожала на 5%, а по сравнению с январем прошлого года - на 1,8% дороже (37,68 евро).

Дешевле всего товары первой необходимости были в магазинах Norfa (37,23 евро) и Iki (37,57 евро), дороже - электронном магазине Barbora (39,21 евро) и магазине Rimi (39,58 евро).

Анализ цен за январь показал, что товары первой необходимости дешевели в течение трех месяцев, а сейчас снова стали дорожать.

В январе средняя корзина самых дешевых товаров стоила 50,80 евро. Это на 0,7% дороже, чем в декабре 2018 года (50,47 евро).

В январе средняя корзина самых дешевых товаров была на 6,4% дешевле, чем в январе 2018 г. (54,25 евро).

Самая дешевая корзина была в магазинах сети Norfa (47,31 евро) и Maxima (48,89 евро), самая дорогая - в электронном магазине Barbora (55,67 евро). Цена на самое дешевое сливочное масло 200 г в разных магазинах отличалась на 4 евроцента, килограмм бананов - на 26 евроцентов, самых дешевых яблок - 20 евроцентов, литра томатного сока - 6 евроцентов, свиного окорока - 1,2 евро.

Pricer.lt фиксировала и сравнивала цены 28 января в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl и Barbora.