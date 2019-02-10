Часть эмигрантов из Литвы, не дожидаясь закона о двойном гражданстве, отказывается от литовского гражданства

Гинтаре (имя редакции известно), которая уже 15 лет живет в Англии, не дожидаясь закона о двойном гражданстве, решила отказаться от литовского гражданства. Такое решение женщина приняла прошлым летом. От литовского гражданства отказываются и двое ее детей.

Она сказала, что думала об этом несколько лет, но Brexit заставил ее семью перейти к действиям.

"На самом деле, мы уже много лет думали о смене гражданства. Где-то около 10. Мы не планировали возвращаться в Литву", – сказала она, заметив, что причина - уровень жизни.

"Я могу сравнить наш уровень жизни с уровнем жизни наших родственников в Литве: им надо работать на нескольких работах, чтобы что-то заработать. Когда мы приезжаем в Литву, видим местные цены: у нас челюсти отвисают.

В Англии, может, и дорого, жизнь нелегкая, но ты работаешь, и твою работу ценят. Работаешь и зарабатываешь", – сказала Гинтаре.

По ее словам, когда вся ее семья уехала в Англию, они решили брать кредит на жилье. Женщина уверяет, что приехала в Англию жить, а не работать.

Именно Brexit побудил ее принять окончательное решение. "Много неясностей, одни говорят одно, другие - другое. Люди третье говорят. Стали запугивать. Вот я и начала готовить документы. Мы все оформили, теперь все", – сказала Гинтаре.

По ее словам, сбор документов много времени не занял. Смена гражданства в Англии стоит 1280 фунтов стерлингов. Если не сдать все необходимое, то эти деньги можно потерять.

Чтобы не ошибиться, Гинтаре обратилась в специальную компанию, которая предоставляет такие услуги. "Моему сыну не хватило каких-то документов, и мы потеряли только 60 фунтов стерлингов, которые платили компании, но времени потребовалось больше. У таких компаний очень много клиентов, надо ждать своей очереди", – заметила она.

От литовского гражданства отказалась Гинтаре и ее совершеннолетние дети, а муж решил оставить литовское гражданство, и семья его решение приняла.

Гинтаре убеждена, что из-за Brexit множество эмигрантов, как думают сейчас, в Литву не вернутся. "В Литву вернутся те, кому везде плохо, кто не хочет работать, кто жалуется, хотят жить на пособие. Сейчас пособия в Англии значительно урезали. Этим все и сказано", – сказала собеседница.

Собеседница сказала, что ей не было жалко отказываться от литовского гражданства.

"Если бы была возможность иметь двойное гражданство, я бы на это пошла. Но такой возможности нет. Когда получаешь английское гражданство, надо ехать в посольство Литвы и вернуть литовский паспорт. Когда пришла моя очередь, я подошла к окошку, работник посольства сказал мне: знаете ли вы, что по законам Литвы есть случаи, допускающие двойное гражданство? Говорю: знаю, но на меня они не распространяются. И все. Это абсурдные требования. Не для всех. Для простых людей они невыполнимы", – сказала Гинтаре, заметив, что эти слова работника посольства ее разозлили.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал DELFI, что в 2018 году 155 отказались от литовского гражданства в пользу британского. Он заметил, что о значительном росте числа таких людей речи нет.

Однако по данным Департамента миграции в 2017 году от литовского гражданства отказались 38 человек, а в 2018 г. – 20 человек.

Представитель департамента Йовита Кузмицкене сказала, что в 2018 году литовского гражданства были лишены 20 из 155 человек, остальные получили право на двойное гражданство.

Пресс-секретарь Департамента миграции Лаура Зелёнкене сказала, что пока не замечают, чтобы эмигранты в Англии старались быстрее поменять гражданство. "Чаще всего от литовского гражданства отказываются люди, получившие гражданство России", – заметила Зелёнкене.