В 13.30 ч. в доме обнаружили тело женщины (1966 г.р.).
В 13.45 ч. в кладовке-уличной кухне обнаружили тело мужчины (1963 г.р.).
Во время первичного осмотра признаков насилия на телах покойных не обнаружили.
Полиция Паневежского округа сообщила, что 9 февраля, на ул. Соджяус, в деревне Пинява (Паневежский район) в доме обнаружили тела двух человек.
В 13.30 ч. в доме обнаружили тело женщины (1966 г.р.).
В 13.45 ч. в кладовке-уличной кухне обнаружили тело мужчины (1963 г.р.).
Во время первичного осмотра признаков насилия на телах покойных не обнаружили.