В 13.30 ч. в доме обнаружили тело женщины (1966 г.р.).

В 13.45 ч. в кладовке-уличной кухне обнаружили тело мужчины (1963 г.р.).

Во время первичного осмотра признаков насилия на телах покойных не обнаружили.