В деревне Пинява обнаружили тела мужчины и женщины

ru.DELFI.lt

Полиция Паневежского округа сообщила, что 9 февраля, на ул. Соджяус, в деревне Пинява (Паневежский район) в доме обнаружили тела двух человек.

В 13.30 ч. в доме обнаружили тело женщины (1966 г.р.). В 13.45 ч. в кладовке-уличной кухне обнаружили тело мужчины (1963 г.р.). Во время первичного осмотра признаков насилия на телах покойных не обнаружили.

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