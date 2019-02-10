В Литве хотят ввести еще один обязательный экзамен

Новый год – новые новости для выпускников. Министерство науки и образования хочет ввести еще один обязательный государственный экзамен - по истории. Учителя и ученики обеспокоены ростом нагрузки, а университеты замечают, что в результате поступить в литовские вузы станет еще сложнее, пишет lrt.lt.

4, а не три обязательных экзамена – это вписано в проект закона, подготовленного Министерством науки, образования и спорта. В соответствии с проектом, поступающие в университеты и коллегии должны сдать не только экзамен по государственному языку и литературе, по иностранному языку и математике, но и экзамен по истории.

Министр образования Альгирдас Монкявичюс сказал, что пока не спешит представлять проект правительству Литвы. этот проект был подготовлен при министре Юргите Петраускене. Новый порядок, если будет принят, вступит в силу не раньше чем через 2 года.

"Будем обсуждать, но это всего лишь проект, он не обладает никакой силой, мы обсудим это. Обсудим с разными ассоциациями, с главами вузов, с руководителями школ, с учениками, их родителями, найдем выход", – сказал Монкявичюс.

Учитель истории Видас Гечёнис сказал, что во время изучения истории своего государства взращивается патриотизм. Обязательный экзамен по истории был бы полезен, но надо дать возможность выбирать: сдавать школьный или государственный экзамен, больше внимания уделить изменению программ.

Как ученики, так и учителя согласны, что после введения еще одного обязательного экзамена вырастет нагрузка на выпускников.

Университет, ориентированные на технические специальности, отмечают, что в результате принятия такого решения снизится число студентов на механике и инженерии. Уменьшится число таких специалистов. По словам проректора вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Ромуальдаса Клюкаса, в прошлом году не было использовано 800 корзин учащихся - это может быть результатом введения обязательного экзамена по математике.

"Число студентов значительно сократится, это понятно", – сказал Клюкас.