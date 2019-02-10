Фотографии в фейсбуке взволновали родителей: после массовых жалоб ситуацию оценил и директор

На минувшей неделе в редакцию издания Žemaitis поступила жалоба в связи с тем, что ученикам отделения плунгеской начальной школы Rytаs в Сталгенай дают гнилые фрукты. В обращении было сказано, что ученик принес домой гнилой банан. Представители школы заверили журналистов, что гнилые фрукты школа не получала. Якобы банан мог почернеть за то время, когда ребенок на морозе нес его домой. Может, и так. Но аналогичная ситуация повторилась в гимназии Saulė. В фейсбуке появились фотографии блинчиков с начинкой из почерневших бананов.

"Сегодня в столовой гимназии Saulė – особые блинчики с начинкой из подмерзших и почерневших бананов… и всего за 1,55 евро. Приглашаем зайти и отведать это особое блюдо", – написала, шутя, одна женщина и выложила фотографии сделанные 29 января.

Этот пост был очень популярен. Посыпались комментарии. Одни пришли в ужас, другие удивлялись тому, что пользователь, выложившая фото не знает, что бананы чернеют, но это не означает, что их нельзя есть. Третьи писали, что сами готовили блюда из бананов, но бананы у них никогда не чернели.

Другие замечали, что их уже ничто не удивляет и нет ничего странного в том, что школьники не хотят обедать в школьных столовых.

Пост в фейсбуке видел и директор гимназии Saulė Альгимантас Будрис. Он сказал журналистам, что сразу же вызвал шеф-повара Зиту Румшене, Женщина со слезами на глазах уверяла, что для приготовления блюда использовали только хорошие фрукты. По ее словам, автор поста приобрела блинчики в конце рабочего дня, когда с момента приготовления блинчиков прошло несколько часов. Поэтому бананы могли изменить цвет.

Будрис заверил, что обсудил ситуацию с коллегами и президентом учеников гимназии. Было решено провести негласную проверку качества еды. Директор заверял, что никаких жалоб раньше не поступало.

"Не знаю, что делается с этими бананами. Кажется, в школу их привозят нормальными, красивыми. Конечно, если они постоят, темнеют, теряют привлекательный вид. Но отказаться от них мы не можем, потому что дети любят блинчики с бананами. Будем делать все, чтобы ситуация не повторилась", – сказал Будрис.

В школьную столовую приезжала технолог ЗАО Grūstė Дайва Казбарене (эта компания предоставляет услуги общепита в школах Плунге). Она выясняла обстоятельства, но к директору не заходила.