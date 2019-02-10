Ночью на улицах Вильнюса на этот раз "отличились" и женщины

В ночь на воскресенье на улицах литовской столицы было не так спокойно, как в предыдущую ночь. Нетрезвые водители разбивали автомобили и сносили столбы, на одну пьяную пассажирку полицейским пришлось надеть наручники. Самыми пьяными оказались иностранка и охранник в униформе.

Еще до начала рейда в полицию поступило сообщение о том, что в Пилайте опасно маневрирует автомобиль Mercedes класса А. Когда патрульные остановили Mercedes, выяснилось, что им управляет пьяная женщина – в организме гражданки Украины было 2,39 промилле.

Затем, около 21.30 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Шило в поворот не вписался автомобиль Fiat. Он проехал по тротуару, а потом врезался в столб.

Водитель с места происшествия сбежал, но за ним проследил очевидец ДТП и сообщил в полицию, куда едет автомобиль Fiat. Полиция задержала подозреваемого уже у дома в Рокантишкес, мужчина даже не успел выйти из машины.

Мужчина отказался пройти проверку на трезвость, поэтому его доставили в Наркологический центр. Однако и кров сдавать он отказался. На улице явно нетрезвый мужчина заявил находившимся там журналистам, что он никуда не ехал, только грел двигатель, а полиция задержала его незаконно.

После этого его доставили в комиссариат для составления протокола. Там мужчина немного протрезвел и стал спрашивать, как он туда попал, кто его привез.

Около 22 ч. на ул. Дунояус начался рейд. Сразу же попался водитель Volvo. В организме молодого человека было 0,43 промилле. Он надеялся, что после применения допустимой погрешности будет 0,40 промилле, но не получилось. Теперь ему грозит штраф в размере 300-450 евро и лишение прав (на 1-1,5 года).

После полуночи поступил еще один звонок: на Уосю соду 13-ои столкнулись автомобиль такси Audi и Toyota Prius, на которой ехала пьяная компания. Водитель Toyota была пьяна – 1,31 промилле. Похоже, она была самой трезвой из компании, поэтому и села за руль чужой машины.

Пока составляли протокол, водитель сидела в полицейском автомобиле, а пассажиры в машине Toyotа продолжили "банкет": запивая Fanta, они пили из графинов бесцветную жидкость и кричали.

Потом они вышли из машины и стали шуметь. Одна из женщин с графином в руке, была особенно агрессивной.

Вскоре один из мужчин заявил, что за рулем на самом деле сидел он, стал обвинять таксиста в том, что тот не умеет водить машину и т.д. Компания никак не могла угомониться, казалось, что скоро начнется драка.

Агрессивная пассажирка бросилась на полицейских, требуя отпустить женщину, которая сидела за рулем, оскорбляла их, бранилась, поэтому было решено задержать ее. Но после этого она стала вести себя еще агрессивнее, стала оказывать сопротивление. В полицейском автомобиле она по-прежнему не угомонилась, ее попросили выйти, чтобы надеть на нее наручники.

Но она заупрямилась, пришлось вытаскивать ее силой. Она оказывала сопротивление, поэтому ее пришлось повалить на землю, даже лежа в луже, она не успокоилась. Толко после того как на нее надели наручники, она немного успокоилась.

Вместе с ней в комиссариат увезли и двоих ее собутыльников.

Около 1 ч. второй этап рейда начался на ул. Гележинё Вилко, у парка Вингис. Там попался молодой человек за рулем Audi, у которого нет прав. За такое нарушение он попался в 4-й раз.

В конце рейда попался нетрезвый охранник (1965 г.р.) за рулем VW Passat. На мужчине была униформа компании Grifs AG. В организме мужчины было 1,32 промилле алкоголя.