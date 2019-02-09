В Паланге проходит "Праздник корюшки": одна корюшка стоит один евро

В Паланге на "Празднике корюшки" ничего нового. Предприниматели жалуются, что людей немного, а те, что приехали, ничего не покупают, а если все-таки покупают, то немного. На что приехавшие на праздник отвечают, что все из-за слишком высоких цен.

Однако людей в Палангу съехалось немало. Поскольку зимой за стоянку платить не надо, все улицы заставлены машинами. Найти место для парковки непросто. "Праздник корюшки" - идея предпринимателя Клайдаса Пакутинскаса.

"Обычно зимой на курорте людей не было. Как привлечь людей на взморье? Мы подумали, ведь в такое время рыбаки ловят корюшку. Вот и решили жарить ее на улице и продавать", – рассказал он. Пакутинскас сказал, что сам любит корюшку и может есть ее постоянно.

Перед праздником он закупает несколько тонн корюшки. Он продает рыбу в разных видах: жареную, маринованную, копченую. В этом году порция жареной корюшки стоит 4–6 евро. Пакутинскас сказал, что цена та же, что и год назад.

Ровно 10 лет назад, в 2009 году, за выходные было продано 7,5 тонн корюшки.

Тогда порция корюшки стоила 2 лита. В этом году – 5 евро. Килограмм свежей корюшки 10 лет назад стоит 12-15 литов. В этом году – 5 евро.

Как и ежегодно проходили состязания по ловле корюшки. Как и ежегодно, в этом году рыбаки не поймали ни одной рыбки.

Встреченные на празднике вильнюсцы купили по порции корюшки. Они рассказали, что приехали на этот праздник в первый раз.

"Дороговато. Пять корюшек – пять евро. Мы попросили с картошкой, цена осталась та же, а положили уже по 4 корюшки", – сказали они.

Другие участники праздника также возмущались ценами: "Зачем брать жареную, если можно купить свежую и приготовить дома".

Свежую рыбу продавали только в одном месте. За килограмм просили те же 5 евро, поэтому неудивительно, что там сразу же образовалась очередь.

Сами рыбаки сказали, что в одном килограмме 35–40 рыб средних размеров.

Предприниматель Арвидас из Клайпеды сказал DELFI, что участвует в празднике уже 10-й год. Но в этом году оборот самый небольшой.

"Я купил 20 кг корюшки, но не знаю, продам ли все. Сначала мы собирались продавать по 6 евро, а потом решили оставить цену, как в прошлом году – 5 евро. Людей мало, неясно, удастся ли все продать", – сказал предприниматель.

Он также возмущался тем, что 8 февраля в эфире одной из радиостанций сообщили, что корюшку в Паланге продают по 8–10 евро. "Кто придумал такую глупость? Нет таких цен. Кто-то безответственно поделился в эфире неверной информацией, а люди, услышав, решили не ехать в Палангу", – сказал Арвидас.

"Очень дорого. За одну палатку надо заплатить 60 евро. Мне нужно 5 палаток. Я подсчитал зарплаты и другие расходы и понял, что слишком дорого, инвестиции не окупятся. При таких ценах не удивительно, что корюшку продают по евро за штуку. Предприниматели тоже считают", – сказал предприниматель Дарюс.

По его словам, в этом году это уже не праздник корюшки, а обычная ярмарка. Даже людей, продающих корюшку, немного.