В КПЗ закрыты "работавшие" в Клайпеде путаны из Украины

8 февраля, в 13.30 ч., во время превентивных действий в поле зрения стражей порядка в Клайпеде попалась квартира на ул. Драгуну. В ней проживали две гражданки Украины 1990 г.р.

Полицейские почувствовали запах марихуаны и обнаружили в кухонном шкафчике сверток с растительным веществом. Кроме того, в квартире обнаружили 5 таблеток серого цвета с буквой Z.

Обе гражданки Украины были задержаны и закрыты в КПЗ.