Профсоюз возмущен тем, что генкомиссар в рабочее время изучает английский язык

Генеральный комиссар литовской полиции Линас Пярнавас 6 часов в неделю в рабочее время посвящает изучению английского языка. Это возмущает профсоюзы. Они заявляют, что налицо двойные стандарты - рядовые полицейские или госслужащие такую роскошь себе позволить не могут. По мнению профсоюзов, если курсы не нужны для выполнения прямых обязанностей, за них должен платить сам человек и учиться после работы. Департамент госслужбы указал, что вопрос необходимости курсов решает работодатель, пишет lrt.lt.

Пярнавас сочетает 6-часовые занятия английским с работой, изучает английский с 8.30 до 14.30 ч. По его словам, работе уроки не мешают.

Пярнавас уже говорит по-английски. Он изучает английский на втором уровне (всего их 3). Перед камерой он свои знания не демонстрировал, но сказал, что за экзамен получает 80–90%.

Занятия Прянаваса английским возмутили профсоюз. По данным руководства профсоюза, он забросил свою непосредственную работу. Кроме того, налицо двойные стандарты – рядовые полицейские или госслужащие в рабочее время такую роскошь себе позволить не могут.

Глава профсоюзов Инга Ругинене сказала, что если курсы не нужны для выполнения прямых обязанностей, за них должен платить сам человек и учиться после работы.

По данным департамента, в 2018 году на курсы английского ходили 1800 госслужащих. Обучение каждого из них в среднем стоило 90 евро.