Путейкис покидает парламентскую фракцию "крестьян"

Депутат Наглис Путейкис сообщил, что покидает парламентскую фракцию "крестьян".

Эту информацию BNS 9 февраля подтвердил сам Путейкис.

"Я ухожу из фракции, поскольку они выдвинули в президенты самого либерального члена", – так объяснил свое решение Путейкис.

Напомним, что кандидат в президенты от Литовского союза крестьян и зеленых - премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Путейкис подтвердил, что после выборов от примкнул к "крестьянам", поскольку были схожими их предвыборные программы, но, по его словам, в последнее время в ЛСКЗ стало ярче выделяться либеральное крыло, не выполняют данные избирателям обещания.

"Все обещанные реформы, предназначенные для "низов", так и не показались на поверхности, и наконец стало ярче просматриваться либеральное лицо "крестьян", когда представили такого кандидата", – сказал Путейкис.

Он подтвердил, что особенно его разочаровала так называемая налоговая реформа.

"Наибольшую пользу в результате получили самые богатые жители Литвы. Зарплаты самых богатых увеличились на 430 евро в месяц. У них как зарплаты выросли, так и взносы в "Содру" уменьшились. Стало на 6 млн. евро меньше возможных денег для выплат пенсий самым бедным пенсионерам. Вот вам и президент "низов", – сказал депутат.