Такой метели в Вильнюсе еще не было: на Лепкальнисе проходит фестиваль "Метель"

Бригита Рагицкайте ; Юстина Мацюнайте , ru.DELFI.lt

В этом году зима в Литве достаточно снежная. Уже давно в стране не было зимой такого завораживающего танца холодов и снежинок. Были и игривые метели. Однако самая большая метель в истории Литвы ожидается сегодня: это фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель", обещающий участникам мощные порывы радости!

9 февраля начался первый в Литве фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель". Все любители лыжного спорта сегодня выбирают мини-Альпы в столице Литвы! Фестиваль зимних развлечений и музыки "Метель", организованный DELFI на Лепкальнисе - это уникальная возможность покататься на лыжах с горы под музыку любимых исполнителей. С самого утра на фестиваль собираются гости, в основном - семьи. Виталия с Линасом приехали с тремя малолетними детьми. Виталия рассказала, что этой ночью вернулась из Закопане в Польше. Семья вместе ездит повсюду – они любят не только загорать под пальмами, но и кататься на лыжах в горах. "Сыну три года, в этом году первый раз поставили его на лыжи, но пока еще было нелегко. Дочка тоже с 3 лет стоит на лыжах, а в этом году уже так хорошо катается, лучше чем я", – рассказала Виталия.

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