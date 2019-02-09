Новейший прогноз: для Литвы такая погода не характерна

В последние дни погода в Литве была очень переменчивой: на смену холоду и снегу пришел дождь и положительная температура. Правда, в некоторые дни показывалось солнце, даже чувствовалась весна. Несмотря на то, что до весны еще далеко, климатологи уверяют, что в ближайшие дни ожидается теплая погода.

Теплые дни - вестники весны? А может через неделю снова придут холода? В передаче "День на Delfi" о погоде на ближайшее время рассказал климатолог Юстинас Килпис .

– Погода последних дней характерна для этого времени года?

– В последние дни нас радовало солнце, в ближайшие дни прогнозируют оттепель, температура около 0. Прогнозируют осадки, дождь, мокрый снег, на взморье контрасты будут еще более яркими. Там осадков может быть в 3 раза больше, чем на остальной части Литвы. Будет теплее, но вряд ли приятнее.

– Как часто в феврале бывает подобное потепление? Это нормально?

– Это нехарактерная для февраля погода, но бывали случаи, когда температура повышалась, но это не значит, что весь февраль будет теплым. Конечно, сейчас по прогнозам февраль обещают на 1 градус теплее обычного.

– Можно ли сказать, что зима ушла, снег растаял и не за горами весна?

– Что касается прогноза на ближайшие 10 дней, да, температура будет выше 0. С середины следующей недели установится зона высокого давления, по ночам ожидаются заморозки, но днем будет солнечно и тепло. В целом в выходные и в начале следующей недели будет тепло, но не очень приятно, а в оставшееся время по ночам температура будет опускаться ниже 0, но днем будет солнечно и тепло. Погода будет как ранней весной.

– А может, это небольшое потепление, за которым придут вьюги и холода?

– Пока прогноз может быть надежным на 7-10 дней,что будет через две недели мы не знаем, но с точки зрения климатологии, возвращение холодов было бы нормальным. Март считается весной, но в Литве это больше зимний месяц. Чаще всего температура поднимается после дня весеннего равноденствия, когда день становится длиннее ночи, тогда пробуждается природа.

– В городе, кажется, весна. А как за городом? Сколько снега на полях?

– Снега больше всего в окрестностях Вильнюса, до 30 см. Он уже тает, в ближайшие выходные прогнозируют дождь, который смоет еще больше снега, на взморье его вообще не останется.

– Каковы признаки настоящей весны?

– Конечно, в городе температура всегда выше, там проходят теплотрассы, одуванчики раньше зацветают. В городе эти приметы очевиднее, но пробуждение природы будет только после весеннего равноденствия.

– Зима нужна и природе, и для уничтожения бактерий. Хватило ли холодов в этом году?

– Погода была переменчивой, были периоды, когда температура достигала -20, а были и около 0, а при такой температуре распространяются вирусы.

– Какой будет весна в этом году? Может она порадует ранним теплом?

– Один из первых признаков - сосульки, чем их больше, тем длиннее день, больше солнца. На этой неделе было много сосулек. Понемногу поднимается температура, становится меньше снега.

– А может, еще рано радоваться, и снег выпадет?

– У нас снег бывал и до середины апреля, и в начале мая выпадал. Обычно все тает в конце марта.

– В прошлом году весна порадовала в апреле. Может и в этом году будет также тепло?

– Возможно, рекорды когда-то будут побиты. По нынешним прогнозам, февраль и март будут теплее обычного, а апрель и май будут в пределах нормы.