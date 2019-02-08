Карбаускис: если президент извинится, вопрос министра охраны окружающей среды будет решаться

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что ждет извинений президента в связи с решением не назначать министром охраны окружающей среды кандидата Ирму Гуджюнайте.

Он сказал, что ждет от Дали Грибаускайте "объяснения, почему она поступила таким образом, ведь кандидатура была согласована".

"Теперь нет никакого основания верить словам президента, если она говорит, что утверждает кандидата, доверие подорвано. В этой ситуации, если президент скажет: "Прошу прощения, я больше не буду так поступать, согласованная кандидатура точно будет утверждена", - тогда, я думаю, вопрос будет решаться. Но когда президент говорит: "Я не согласовывала" - это неправда", - сказал Карбаускис в пятницу радиостанции Ziniu radijas.

Премьер неделю назад публично назвал кандидата в министры охраны окружающей среды, встреча Грибаускайте с Гуджюнайте состоялась в понедельник (4 февраля). Ее присяга была включена в график работы сейма 12 февраля. В среду Грибаускайте отказалась назначить Гуджюнайте на должность министра, утверждая, что кандидат не обладает необходимым деловым опытом и не продемонстрировала на встрече необходимые для руководства конкретным сектором знания и компетентность.

После этого решения премьер заявил, что не будет предлагать кандидатов на должность министра охраны окружающей среды до президентских выборов в мае.

Тридцатилетняя член Литовской социал-демократической партии труда Гуджюнайте осталась работать вице-министром юстиции, а ранее она была атташе по вопросам юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе, работала в Минюсте. Она значится первым номером в списке социал-трудовиков на муниципальных выборах в Вильнюсе.

Кресло министра охраны окружающей среды пустует с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил министра Кястутиса Навицкаса.