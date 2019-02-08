Китай шокирован обвинениями литовской разведки, называет их абсурдными

Китай в пятницу заявил, что шокирован прозвучавшими из уст литовской разведки обвинениями в шпионаже, а предупреждение об исходящей от Китая угрозе назвал абсурдным.

Китайское посольство в Вильнюсе указало, что обнародованный во вторник отчет и комментарии руководства разведывательных ведомств Литвы его "шокировали и удивили".

"Мы выражаем решительное недовольство и твердое несогласие с этими необоснованными обвинениями. Китай уважает суверенитет и национальную безопасность Литвы, а также не вмешивается в ее внутренние дела", - говорится в комментарии посольства, присланном новостному агентству BNS.

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Посольство указало, что Китай не представляет никакой угрозы для безопасности Литвы.

"Абсурдно и смешно, что службы разведки и безопасности Литвы полагаются на домыслы и предположения, создавая необоснованные искажения и возводя клевету на обычные функции представительства, новостного агентства, учреждений культуры, коммерческих предприятий и работников, связь и коммерческую деятельность", - говорится в комментарии.

"Вывод о так называемой "угрозе китайской разведки" очень непрофессионален, необъективен и безответственен", - указано в заявлении.

Как отмечает посольство, действующие в Литве китайские предприятия "ставят целью взаимовыгодное сотрудничество, соблюдают местное законодательство и полезны местному населению".

"Китай решительно возражает против слухов и использования безосновательных поводов, что из соображений безопасности и при отсутствии убедительных доказательств вредит законному бизнесу предприятий", - утверждает посольство.

Как отмечает посольство, Китай рассчитывает на "честные, открытые и прозрачные условия для инвестиций, деятельности и сотрудничества китайских предприятий в Литве без каких-либо ограничительных мер и дискриминационной деятельности в отношении конкретных компаний".

Литовская разведка во вторник предупредила, что в стране все активнее действуют китайские ведомства разведки и безопасности.

Литовские спецслужбы впервые назвали шпионаж Китая угрозой национальной безопасности Литвы. Ежегодный отчет обнародовали два литовских разведведомства - Департамент госбезопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.

"Риск от разведслужб Китая достиг того предела, когда о нем должно быть информировано и наше общество", - сказал во вторник журналистам в сейме директор ДГБ Дарюс Яунишкис.

Он подтвердил, что были зафиксированы конкретные случаи разведки.

По словам главы ДГБ, Китай в Литве интересуют преимущественно сферы транспорта и коммуникаций и энергетики.

Д. Яунишкис и глава военной разведки Рямигиюс Бальтренас на пресс-конференции также пообещали в ближайшее время представить выводы о рисках, которыми чреваты связи китайского телекоммуникационного гиганта Huawei с разведкой Китая. В самом ответе Huawei не упоминается.