Департамент нацменьшинств Литвы предлагает включить в памятные даты день геноцида ромов

Департамент по делам национальных меньшинств Литвы (ДНМ) обратился в парламентский Комитет по правам человека с просьбой включить в перечень памятных дат Международный день памяти геноцида ромов (цыган) - 2 августа.

Как отмечается в сообщении ДНМ, 2 августа 1944 года в Польше, в концлагере Аушвиц-Биркенау был уничтожен лагерь цыган и убито около 3000 находившихся в нем человек.

Во время Второй мировой войны ромы, как и евреи, преследовались нацистами из расистских соображений. В общей сложности в годы нацистской оккупации, по оценкам разных историков, в Литве было убито 200-500 цыган.

"Международные организации официально признают геноцид цыган и добиваются, чтобы во всех государствах этот день отмечался 2 августа", - говорится в сообщении ДНМ.

Европарламент в 2015 году принял резолюцию, в которой признается факт геноцида цыган во время Второй мировой войны, а также содержится призыв к государствам объявить 2 августа Днем памяти геноцида цыган.