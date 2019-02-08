В 2018 году уровень безработицы в Литве составил 6,2%

В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,2% – это на 0,9 пункта меньше, чем в 2017-ом, а только в четвертом квартале – 6%, сообщил Департамент статистики, опираясь на данные исследования занятости населения.

Показатель безработицы среди мужчин составил 6,9%, среди женщин – 5,5%, только в четвертом квартале – соответственно 6,4 и 5,5%. За год показатель безработицы среди мужчин сократился на 1,6 пункта, а среди женщин – на 0,2 пункта. В прошлом году уровень безработицы среди молодежи (15–24 лет) составил 11,4% (на 1,9 пункта меньше, чем в позапрошлом году), в четвертом квартале – 11,1 процента.

Показатель долговременной безработицы в 2018 году составил 2% – на 0,7 пункта меньше, чем в 2017 году.

По данным исследования, в 2018 году в стране было 91 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет – на 12,1 тыс. меньше, чем в позапрошлом году, а только среди молодежи в возрасте 15–24 - 12,6 тыс., или на 2,4 тыс. меньше.