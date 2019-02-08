Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву

DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты Литвы. На этот пост претендуют не только известные политики, но и граждане, уверенные в своих силах. В их числе и Казимерас Юрайтис.

В 2016 г. он пытался попасть в парламент с Литовской народной партией. Он входил в число сторонников неформального движения "Наши ряды", основанного подписантом акта о независимости Литвы Роландасом Паулаускасом. В отчете Департамента госбезопасности Литвы это движение упоминалось как сочувствующее России.

На вопрос о политических взглядах Юрайтис заверил, что видит в себе и либерала, и консерватора, и народника, и даже анархиста.

"По характеру я народник консервативных взглядов с духом либерализма, а иногда и анархизма", – сказал он.

Однако он заметил, что его убеждения не отвечают взглядам ни одной из существующих в Литве партий. "Понятия слишком искажены, скажу – народник, сразу в сознании появляются скенхеды с факелами, не то. Скажу - консерватор, тут сразу – Союз отечества, совершенно не то. Скажу - либерал – все можно, свободный рынок, сам отрегулируется. И это не то.

К примеру, в государственном масштабе я считаю себя консервативным народником, но это не значит, что надо закрываться от всего мира. Я наоборот призываю идти в Евросоюз, брать оттуда все, что возможно. Именно из крепкого ЕС", – сказал Юрайтис.

Он недавно в социальной сети разместил сообщение о том, что намерен баллотироваться в президенты. Выложил фото на фоне перевернутого флага, поэтому он больше напоминает флаг Эфиопии.

Kazimieras Juraitis Foto: Stop kadras

Несмотря на то, что он высказывается "за сильный Евросоюз", на вопрос, что он предпримет во внешней политике, если станет президентом, он заверил, что восстановит диалог с Россией и Беларусью. Он считает, что нужно демилитаризировать зону, в этом вопросе, по его словам, он близок к Роландасу Паксасу.

"Кстати, визит Паксаса в Москву почти слово в слово повторил мои мысли, за исключением Калининградской зоны, о ней я не говорил", – сказал собеседник.

На вопрос о том, куда бы он отправился с первым визитом, он ответил: "Конечно, в Москву. Тут никаких сомнений. Второй, наверное, в Польшу, потом к Лукашенко, в Прибалтику".

На вопрос, почему он вообще решил выдвинуть свою кандидатуру, он ответил коротко: "Побудил факт отсутствия кандидатов в списке с альтернативными идеями".

Юрайтис не считает отсутствие политического опыта помехой.

"Я думаю, что тут можно повторить фразу Ленина: каждая доярка может управлять государством, при условии, что она мыслит логически. В этом я твердо уверен", – сказал он.

На сайте ГИК сказано, что у Юрайтиса 7 детей. В 2016 г. когда он участвовал в парламентских выборах, его доходы составляли 2,26 евро в месяц.

С 10 декабря 2018 года он учился на курсах помощника медсестер, куда его послала Биржа труда по его же просьбе. Он считает, что в будущем уход за больными и пожилыми людьми будет востребован. Сейчас он ищет работу по приобретенной специальности.

На вопрос, чем он занимался в это время, пока не работал, он сказал, что снимал фильмы (их он размещает на Youtube, ekspertai.eu, bukimevieningi.lt, ldiena.lt - эти платформы ДГБ включил в список представляющих угрозу нацбезопасности Литвы), репортажи, которые спонсируют люди со всего мира.

Он заметил, что если стал бы президентом, то "перенял бы" СМИ, на просьбу уточнить, что это значит, он сказал: "Контроль. Сейчас туда не пробиться. Даже политики туда попасть не могут".

Он сказал, что понимает, что частные каналы главе страны не подвластны, поэтому пытался бы оказывать влияние на LRT.

По данным ГИК, в 1997 г. Юрайтиса осудили за подделку и использование официального документа.

Кандидат считает, что без проблем соберет необходимые 20 000 подписей, чтобы зарегистрироваться кандидатом, но тут важно одно условие – нужно достаточное количество волонтеров. По его словам, он подсчитал, надо 250-300 волонтеров.

Напомним, что выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2019 года.