Количество погибших на работе в Литве сокращается

В прошлом году в Литве на работе погибли 36 человек – на одного меньше, чем в 2017-ом.

Государственная инспекция по труду информирует, что количество погибших на работе последовательно сокращается: в 2016-ом на работе скончались 45 человек, в 2015-ом – 44; в 2014-ом - 56.

Около трети несчастных случаев, завершившихся гибелью людей или тяжелыми травмами, происходит по причине падения с большой высоты, около 20% погибших получили смертельные травмы в результате падения на них грузов или сыпучих материалов, около 10% получили травмы от действующего оборудования.

По данным инспекции, почти 40%, получивших смертельные и тяжелые травмы, работали на предприятиях и компании один год. Их основная часть работала в строительных компаниях.

Почти стабильным остается и количество погибших или тяжело раненых работников, которые были на работе в нетрезвом состоянии: в прошлом году было 14 таких случаев, в 2017-ом – 13, в 2016-ом – 16.