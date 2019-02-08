16 февраля общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

16 февраля, в День восстановления Литовского государства, общественный транспорт в столице будет бесплатным. В центре города горожан и гостей столицы ждут различные мероприятия, концерт и 70 костров, пишет Made in Vilnius.

"В День восстановления Литовского государства в Вильнюсе прогнозируют множество мероприятий, которые посетят как горожане, так и гости города. Все они по случаю 16 февраля смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Мы хотим, чтобы сообщение в этот день было как можно более простым и удобным, чтобы не было заторов в центральной части столицы. Сообщаем хорошую новость, бесплатным общественный транспорт будет во время всех трех праздников – 16 февраля, 11 марта и 6 июля, а также 22 сентября – в Международный день без автомобиля", – сказала директор ПУ Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

Контролеры 16 февраля не будут проверять наличие билетов, будут только следить за порядком в транспорте.

В центр Вильнюса можно приехать на автобусах 1G, 6G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 и троллейбусах 2, 3, 4, 6, 12, 14, 17, 20 маршрутов. 16 февраля транспорт будет ходить по воскресному расписанию.

16 февраля жители могут бесплатно пользоваться стоянками "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес, 246 (у ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас) и В.Герулайчё, 1 (у бизнес-центра Technopolis). Оставив авто на этих стоянках, можно ехать в город на общественном транспорте.

16 февраля в 10 ч. пройдет шествие молодежи "Дорогой Литовского государства" с Кафедральной площади через площадь Й.Басанавичюса до кладбища Расу. С 18.00 ч. на проспекте Гедиминаса зажгут 70 символических костров (на участке от Кафедральной до Лукишкской площади), посвященных 70-летию Декларации Совета Движения борцов за свободу Литвы от 16 февраля 1949 г. В 19.30 ч. на Кафедральной площади начнется праздничный концерт.

Во время мероприятий возможны небольшие отклонения в расписании автобусов – 1G, 10, 11, 33, 53, 88, 89 и троллейбусов 2, 3, 4, 12, 14, 17, 20, 21 маршрутов.

После мероприятий вильнюсцев и гостей столицы будут возить ночные автобусы: 101N, 102N, 103N, 104N, 105N, 88N.