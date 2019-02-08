Снега и мороза не будет: в выходные прогнозируют почти осеннюю погоду

ru.DELFI.lt

В пятницу с запада придет зона низкого давления, поэтому усилится южный, юго-западный ветер.

Днем на взморье порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Местами ожидаются небольшие осадки. Ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем температура поднимется до 0-4 градусов тепла. В выходные будет ветрено и сыро. Прогнозируют дождливую погоду, днем будет 1-6 градусов тепла.

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