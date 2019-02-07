Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП Литвы

Рост экономики Литвы, поощряемый внутренним потреблением и инвестиционными проектами, финансируемыми на средства Евросоюза, в этом году должен составить 2,7%, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). В ноябре прошлого года экономисты ЕК ожидали, что в 2019 году экономический рост страны составит 2,8%.

Согласно новейшим оценкам ЕК, внутренний валовой продукт (ВВП) в следующем году должен вырасти на 2,4% (ноябрьский прогноз – 2,5%).

ЕК утверждает, что показатели потребительского и промышленного доверия в Литве остаются высокими, положительное влияние на потребление также оказывает сниженный с начала года подоходный налог, однако стране не удастся избежать воздействия замедления роста экономики основных зарубежных партнеров.

Прогноз инфляции для Литвы не изменен. Как и в осенью прошлого года, ЕК ожидает, что среднегодовая инфляция, которая в 2018 году составила 2,5%, в этом году снизится до 2,2%, а в 2020 году - до 2,1%. Экономисты ЕК считают, что повышение цен на электроэнергию и природный газ с начала года немного уравновесят более умеренные цены на нефть.

По сообщению ЕК, ВВП Латвии в 2019–2020 годах должен вырасти соответственно на 3,1% и на 2,6%, а Эстонии – на 2,7% и на 2,4%. Экономика стран еврозоны должна вырасти на 1,3% в этом году и на 1,6% в 2020 году.