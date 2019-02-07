МИД заверил палестинцев, что позиция Литвы остается неизменной

МИД Литвы заверил палестинцев, что позиция литовского правительства относительно палестино-израильского конфликта остается неизменной.

Пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене сказала BNS, что такую позицию МИД изложил в направленной в среду ответной ноте Палестине.

Палестинцы недавно высказали протест в связи с визитом премьера Литвы Саулюса Сквернялиса в Израиль, так как он посетил Восточный Иерусалим в сопровождении посла Израиля и не посетил палестинские территории.

"Ответную ноту Палестине МИД направил в среду. В ноте отмечается, что позиция правительства Литвы в мирном процессе на Ближнем Востоке остается неизменной и соответствует позиции Евросоюза (ЕС)", - сказала Р. Якилайтене BNS.

"В ноте Литва еще раз повторила свою позицию, что решение двух государств по-прежнему остается единственным путем достижения справедливого и долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Литва готова продолжать диалог с Палестиной", - сказала пресс-атташе министра ИД.