В Литве задержана первая крупная контрабанда наркотиков в этом году

В Литве задержана первая крупная контрабанда наркотиков в этом году: 1 февраля таможенники у бывшего Калварийского КПП остановили автомобиль, которым управлял гражданин России. В автомобиле было 72 кг гашиша.

Таможенники благодарят за помощь пожарных-спасателей, которые помогли вскрыть тайник в автомобиле.

Volkswagen гражданина России М.Р. таможенники остановили недалеко от границы с Польшей. Мужчина сказал, что возвращается из деловой поездки, однако подозрение вызвал тот факт, что машина была чистой, а ее багажник необычно тесным.

Автомобиль проверили на рентгенной установке в Кибартай. Там выяснилось, что в машине оборудованы тайники. Вскрыть их помогли пожарные.

Таможенники извлекли 71 пакет с гашишем - 72 кг (цена на черном рынке 720 000 евро).

Начато расследование.

Водителя задержали, суд разрешил взять его под стражу на 3 месяца.