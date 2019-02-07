Вниманию водителей – дикие животные выходят на дороги в поисках соли
ru.DELFI.lt
07.февраля 2019 15:07
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Foto: Ričardas Pamarnackas
Специалисты обращают внимание на то, что в настоящее время дикие копытные животные выходят на дороги в поисках соли, которой посыпают дорожное покрытие.
В это время у животных растут рога, а для их роста нужна соль, поэтому они лижут соленое дорожное покрытие, раскапывают кучи песка, сваленные у дорог.
Водителей просят быть предельно внимательными, чтобы избежать столкновения с этими животными, особенно в темное время суток. Поэтому рекомендуется выбирать безопасную скорость.
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