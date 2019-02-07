У вас есть гараж, но нет огнетушителя: вам грозит штраф

Каждый водитель в Литве хорошо знает, что в автомобиле должен быть и огнетушитель. Но знаете ли вы, что огнетушитель в обязательном порядке должен быть и в гараже? Если у вас его нет - ждет штраф, пишет lrt.lt.

Представитель Службы пожарной безопасности и спасения Юрис Таргонскас сказал, что, в соответствии с существующими правилами, в гараже должен быть хотя бы один 4-килограммовый огнетушитель, если гараж двухместный - то два. Однако специалист заметает, что это требование касается индивидуальных гаражей.

"Если речь идет о помещении, предназначенном для использования в качестве гаража, то в зависимости от общей площади, в нем должно быть 4 двухкилограммовых, три двухкилограммовых или 2 шестикилограммовых огнетушителя.

Это требования к гаражам общей площадью больше 500 кв. м, или рассчитанных на 50 и больше мест", – сказал Таргонскас.

Значит, если ваш автомобиль стоит, например, в подземном гараже под многоквартирным домом, достаточно, чтобы в нем были подходящие огнетушители в количестве соответствующем площади гаража. Но если речь идет об индивидуальном гараже – тут нужен и индивидуальный огнетушитель.

Что касается гаражных товариществ, где обычно есть множество металлических гаражей, Таргонскас подчеркнул, что в этом случае действуют те же правила, что и в случае с индивидуальными гаражами.

Значит, в каждом гараже должен быть огнетушитель. Если специалисты во время проверки обнаружат, что его нет, то владельцу гаража грозит штраф.

"Если в гараже нет огнетушителя, может быть назначен штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности. Сначала назначают минимальный штраф в размере 5 евро. Максимальный штраф составляет 70 евро", – сказал Таргонскас.

Однако, по его словам, больше всего внимания уделяют большим площадкам, поскольку на проверку индивидуальных гаражей не хватает ресурсов.

"У нас нет таких мощностей, поэтому мы контролируем гаражные массивы площадью от 600 кв. м и рассчитанные на 50 и более автомобилей. Такие гаражи проверяют каждые три года и, если нарушений нет, потом проверку проводят разв 5 лет", – сказал Таргонскас.