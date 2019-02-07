В Литве предлагают закон о конфискации имущества в рамках гражданского законодательства

В парламенте Литвы зарегистрирован подготовленный Министерством внутренних дел проект закона, который узаконит гражданский порядок конфискации имущества даже у людей, которые не были осуждены за какие-либо преступления, если они не могут обосновать происхождение этого имущества.

В соответствии с проектом, гражданский порядок конфискации имущества будет применяться в тех случаях, когда жители не могут обосновать приобретение имущества или его части законными доходами, это касается жителей, которых обвиняли или осудили за ряд преступлений – от контрабанды до торговли влиянием или взяточничества.

Правительство 6 февраля одобрило проект такого закона.

На вопрос, нормально ли, что такой закон будет действовать и в отношении людей, которые не были осуждены за какое-либо преступление, ученый Литовского института права, юрист Скирмантас Бикялис обратил внимание на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По его словам, ЕСПЧ уже в ряде дел признал законность такого рода конфискации имущества. В деле против Италии такое решение касалось имущества, принадлежавшего человеку, связанному с мафией. В деле против Великобритании была признана правомерной конфискация денег, предназначенных для покупки наркотиков, несмотря на то, что человек не был осужден за торговлю наркотиками. В деле против Грузии суд признал правомерным решение конфисковать имущества у подозреваемого в коррупции.

"Во всех этих случаях люди не были осуждены, но и них или их родственников конфисковали имущество в гражданском порядке. Эти люди не было осуждены, но были собраны данные, доказательства, которые убедили гражданский суд в том, что происхождение их имущества незаконное или предназначено для совершения преступлений, кроме того, эти люди не могли обосновать происхождение имущества, поэтому оно и было конфисковано", – сказал Бикялис.

По его словам, в этом процессе Государственная налоговая инспекция (ГНИ) участвует как помощник, но только на основании ее данных нельзя делать какие-либо окончательные выводы и предпринимать радикальные действия.

"Сама ГНИ на основе своего расследования может обложить имущество неясного происхождения большими налогами и назначить большие штрафы, но гражданская конфискация имущества - это еще более радикальное действие, для применения которого нужны доказательства и исчерпывающие процедуры судебных тяжб", – заметил юрист.

По словам ученого, для выяснения происхождения имущества привлекают криминальную разведку – этим занимается Литовское бюро криминальной разведки или Служба расследования финансовых преступлений. ГНИ и другие ведомства выполняют вспомогательную функцию, делятся имеющимися данными.

"Ведется не только сбор информации о происхождении найденного имущества, но ищут и имущество у других лиц, поскольку зачастую незаконно приобретенное имущество скрывают, часто фиктивно передают другим лицам. Потом все материалы рассматривает прокурор и передает в гражданский суд, там начинается процесс, оспаривается законность имущества, ответчик пытается доказать свою правоту, а прокурор - обратное", – сказал Бикялис.

Он заметил, что это хороший закон, но в Литве его готовят в спешке, а это значит, что либо будут проблемы на стадии принятия, либо после принятия при применении закона.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас заметил, что этот закон не связан с уголовной ответственностью.

По словам политика, в соответствии с законом, незаконное имущество нельзя будет спрятать у родственников.

"В соответствии с этим законом такие схемы невозможны. Их сейчас используют. В Литве за 8 лет нет ни одного случая, чтобы обвиняемый в незаконном обогащении путем коррупции, ответил по закону, несмотря на наличие статьи "незаконное обогащение". Одна из причин, по которым эта статья не действует - имущество прячут у родственников, например, бабушек. В случае с конфискацией в гражданском порядке эта схема не работает, поскольку речь идет о связанных лицах", – заметил Бакас.

По его словам, это самый современный из законов, который на данный момент действует в западных странах. Бакас надеется, что закон передадут в парламент осенью, а вступит в силу с начала 2020 года.