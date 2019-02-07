Поддерживающим Вайткуса на выборах мэра Клайпеды бизнесменам сопутствует успех

Предпринимателям, решившим поддержать Арвидаса Вайткуса, баллотирующегося со списком правящих "крестьян" на пост мэра Клайпеды, не раз сопутствовал успех, сообщил литовский национальный теле- и радиотранслятор LRT.

По его данным, сам А. Вайткус не склонен комментировать ситуацию, а министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис не спешит ее оценивать.

LRT отмечает, что условия улучшались и для других портовых компаний, однако предприниматели, поддержавшие предвыборную кампанию А. Вайткуса, получили двойную выгоду. Например, когда порт на собственные средства улучшал причалы, используемые работающим с Белоруссией бизнесменом Игорем Удовицким, а другая его компания выиграла на конкурсе проведения этих работ.

По данным портала, терминал Biriu kroviniu terminalas, управляемый И. Удовицким и белорусским "Беларуськалием" расширялся в порту без участия в конкурсах аренды земли, также были реконструированы причалы компании, обновлены железнодорожные пути и прочее. Контролируемая И. Удовицким компания Gargzdu gelezinkelis победила на объявленном дирекцией порта конкурсе прокладки и ремонта железнодорожного пути.

А. Вайткус отказался общаться с LRT, поскольку вопросы, по его словам, были предвзятыми, а порт за период его руководства работает очень хорошо. "Я сразу могу сказать, что ваше расследование ничтожно", – заявил А. Вайткус.

Министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис заявил, что не углублялся в этот вопрос, поэтому не спешит с оценкой ситуации.

В данный момент А. Вайткус находится в отпуске и отстранен от принятия части решений.