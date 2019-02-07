Литва в Женеве надеется на осуждение БелАЭС

В четверг в Женеве завершится внеочередная встреча стран-членов Конвенции Эспоо. Литва надеется, что на ней будет заявлено, что избрание площадки для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС), находящейся рядом с границей Литвы, в Островце, было совершено ненадлежащим образом, с нарушением конвенции.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, возглавляющий делегацию Литвы в Швейцарии, выразил BNS надежду на то, что в Женеве будет одобрен подготовленный сейчас текст комитета.

"Это будет важное решение, доказывающее не только то, что была нарушена Конвенция Эспоо, не только то, что Литва обосновано выдвигала требования, и на ее вопросы не были даны ответы, но и то, что этот проект (БелАЭС – BNS) никогда не сможет называться и трактоваться как безопасный, поскольку реализуется в нарушении требований этой конвенции, которая по существу говорит об избрании места", – сказал BNS накануне встречи Ж. Вайчюнас.

По словам министра "окончательное и не подлежащее отзыву" утверждение о нарушении конвенции усилит аргументы Литвы против проекта этой АЭС.

В 2017-2018 годах Комитет по реализации Конвенции Эспоо рассматривал документы о влиянии БелАЭС на окружающую среду и решил, что Республика Беларусь нарушила конвенцию, когда не обосновала окончательное решение избрать Островец в качестве площадки для строительства атомной станции.

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС - по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.