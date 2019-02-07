Впервые в истории: Ниагарский водопад будет освещен цветами литовского триколора

В Канаде по случаю 70-летия Декларации Движения Борьбы за Свободу Литвы одна из известнейших достопримечательностей - Ниагарский водопад - 16 февраля в первые в истории будет освещена цветами литовского триколора.

Декларация 16 февраля 1949 года, которую 12 января 1999 года парламент Литвы признал законодательным актом ЛР, объявляет Литву демократическим государством, суверенная власть в котором принадлежит народу. Декларацию подписали Йонас Жемайтис-Витаутас, Адольфас Раманаускас-Ванагас, Александрас Грибинас-Фаустас, Витаутас Гужа-Кардас, Юозас Шибайла-Мерайнис, Бронюс Лесис-Нактис, Леонардас Григонис-Ужпалис, Пятрас Барткус-Жадгайла.

Также подчеркивается, что советская оккупация противоречит этой Декларации, поэтому всеми силами будут стараться восстановить независимую Литву и к этому призывают присоединиться всех литовцев, живущих на Родине и за ее пределами. Постановлением парламента ЛР Nr. XIII-1468, принятым в 2019 году, 2019 год был объявлен годом Йонаса Жемайтиса-Витаутаса, который в годы борьбы за свободу фактически выполнял функции президента Литвы.

Мероприятие организует посольство Литвы в Канаде вместе со службой освещения Ниагарского водопада (Niagara Falls Illumination Board). Планируется, что водопад осветят цветами литовского триколора на 15 минут в 22 ч. по местному времени (в 5 ч. утра по литовскому).

Время может корректироваться в зависимости от погодных условий – если они будут неблагоприятными мероприятие перенесут на другой день.